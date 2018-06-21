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В Германии предупредили об угрозе атак с применением биологического оружия

НовостиПолитика    21.06.2018 - 09:52
Фото: федеральный прокурор Германии Петер Франк (wikipedia.org)
Фото: федеральный прокурор Германии Петер Франк (wikipedia.org)

Федеральный прокурор Германии назвал террористов "изобретательными"

В Германии существует угроза терактов с применением биологического оружия. Об этом заявил федеральный прокурор страны Петер Франк, передает DW.

"Нам надо расстаться с представлением о том, что теракты всегда происходят по одному и тому же образцу", - отметил Франк.

По его словам, немецкие спецслужбы изучают угрозу подобных атак. Он также назвал террористов "изобретательными". Кроме того, по его мнению, в Германии следует быть готовыми к терактам с применением биологического оружия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Германию из Ирака и Сирии вернулись около 50 немецких исламисток. До этого Федеральное ведомство по защите конституции (BfV) заявляло о росте угрозы терроризма со стороны исламистов, в том числе выходцев с Северного Кавказа.

 

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Теги публикации: Германия, Теракт  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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