У Німеччині попередили про загрозу атак із застосуванням біологічної зброї

Федеральний прокурор Німеччини назвав терористів "винахідливими"

У Німеччині існує загроза терактів із застосуванням біологічної зброї. Про це заявив федеральний прокурор країни Петер Франк, передає DW.

"Нам треба розлучитися з уявленням про те, що теракти завжди відбуваються за одним і тим же зразком", - зазначив Франк.

За його словами, німецькі спецслужби вивчають загрозу подібних атак. Він також назвав терористів "винахідливими". Крім того, на його думку, в Німеччині слід бути готовими до терактів із застосуванням біологічної зброї.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до Німеччини з Іраку і Сирії повернулися близько 50 німецьких исламисток. До цього Федеральне відомство по захисту конституції (BfV) заявляло про зростання загрози тероризму з боку ісламістів, у тому числі вихідців з Північного Кавказу.