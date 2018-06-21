Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Німеччині попередили про загрозу атак із застосуванням біологічної зброї

НовиниПолітика    21.06.2018 - 09:52
Фото: федеральний прокурор Німеччини Петер Франк (wikipedia.org)
Фото: федеральний прокурор Німеччини Петер Франк (wikipedia.org)

Федеральний прокурор Німеччини назвав терористів "винахідливими"

У Німеччині існує загроза терактів із застосуванням біологічної зброї. Про це заявив федеральний прокурор країни Петер Франк, передає DW.

"Нам треба розлучитися з уявленням про те, що теракти завжди відбуваються за одним і тим же зразком", - зазначив Франк.

За його словами, німецькі спецслужби вивчають загрозу подібних атак. Він також назвав терористів "винахідливими". Крім того, на його думку, в Німеччині слід бути готовими до терактів із застосуванням біологічної зброї.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до Німеччини з Іраку і Сирії повернулися близько 50 німецьких исламисток. До цього Федеральне відомство по захисту конституції (BfV) заявляло про зростання загрози тероризму з боку ісламістів, у тому числі вихідців з Північного Кавказу.

 

Глава спецслужби ФРН звинуватив хакерів з Росії в атаці на енергомережі
Теги публікації: Германия, Теракт  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Нелюди!": травесті-діва Монро висловилася про супротивників Київпрайду
"Немає совісті ніякої": мережу нажахав вагон поїзда "Укрзалізниці" (фото)
Дівчина згоріла заживо: на трасі Київ-Харків сталася смертельна ДТП (фото)
У Києві пам'ятник біля МВС розфарбували в кольори ЛГБТ (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся