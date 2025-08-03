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Немає води: росіяни не оцінили бомбосховище в Сочі під час атаки дронів по нафтобазі

Неділя 03 серпня 2025 05:45
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Немає води: росіяни не оцінили бомбосховище в Сочі під час атаки дронів по нафтобазі Ілюстративне фото: у бомбосховищі немає води та місць, щоб спати (t.me/suspilneodesa)
Автор: Едуард Ткач

У ніч на 3 серпня невідомі дрони атакували нафтобазу в Сочі. Через це пасажирів в аеропорту довелося відводити в бомбосховище, але росіянам воно не сподобалося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Зокрема, канал ASTRA пише, що невідомі безпілотники нафтобазу, яка розташована в безпосередній близькості до аеропорту в Сочі.

"Ніч в аеропорту. Адлер. Здається, я нікуди знову не полечу... Напад безпілотників. Навіть, здається, що прямо на аеропорт. Працює ППО. Гуркіт такий, що шибки тремтять", - цитує канал одну з пасажирок приблизно о 4:30 ранку.

Через півгодини жінка повідомила, що всіх пасажирів евакуювали в підвал.

"Сісти тут ніде. І хочеться пити. А воду я не стала до проходження огляду купувати. І тепер мучуся", - додала вона.

Також канал зазначив, що скаржилися "деякі" з людей, що свідчить про те, що незадоволеним було більше, ніж одна людина.

Атака по нафтобазі в Сочі

Нагадаємо, що цієї ночі невідомі дрони атакували адлерівську нафтобазу "Роснефть-Кубаньнефтепродукт", яка розташована навпроти повітряної гавані.

Крім того, аеропорт у Сочі призупиняв роботу і, як писали низка Telegram-каналів, було перенесено 52 рейси.

Також зазначимо, що атаку на нафтобазу підтвердив мер Сочі, заявивши, що на об'єкті горить резервуар із паливом.

Детальніше про наслідки атаки невідомих дронів на нафтобазу в Сочі - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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