Нема зв'язку. В Криму та Мелітополі скаржаться на проблеми з інтернетом

За даними місцевих жителів проблеми з домашнім інтернетом виникли відразу в декількох містах. Одночасно з виникненням проблем припинилась робота сайту провайдера, а також робота гарячої лінії.

В Криму відсутній інтернет в таких містах, як:

Кача;

Феодосія;

Бахчисарай;

Алушта, Сонячногірське;

Сімферополь.

Серед провайдерів, що припинили роботу:

"Міранда-Медіа";

Неотелеком;

"Комфорт 21 століття";

"Телесистем".

В окупованому Мелітополі також виникли проблеми з інтернетом та телевізійним сигналом. Наразі в місті працює лише мобільний зв'язок.

За даними місцевих жителів, представники компаній зв'язку, а також самопроголошена влада про можливі причини збою не повідомляли.

Провайдер "Міранда-медіа" повідомив про збій

У мережі найбільшого оператора зв'язку Криму ТОВ "Міранда-медіа" виникла аварія. Мінінформ Криму повідомив, що працездатність планують відновити протягом години.

Відключення інтернету в Криму

На початку квітня цього року у Севастополі вже відключався мобільний і стаціонарний інтернет, однак тоді місцеві провайдери пояснили відсутність інтернету ремонтними роботами.

Про те, що потрібно знати обов'язково українцям і як діяти в ситуації, коли пропав мобільний зв'язок та інтернет - читайте в матеріалі РБК-Україна

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