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Нема чим воювати? У Криму помітили стару техніку, яку розконсервувала РФ

Фото: у Криму помітили стару техніку, яку розконсервувала РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Криму помічено розконсервовану стару техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".

"Окупантам скоро нічим буде воювати", - стверджують партизани.

Агенти зафіксували колону старої військової техніки в с. Оріхівка, Крим, яка рухається у бік Джанкоя.

"Вона включає: УАЗи, Урали, БМД і БТР старого зразка", - зазначають в "Атеш".

За словами партизанів, окупанти продовжують діставати весь "хлам", яким намагаються компенсувати величезні втрати на фронті.

Ситуація в Криму

Росія стягує рідкісні типи реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) до лінії фронту. Розвантаження "Град-1" зафіксували партизани в окупованій Євпаторії. Крім того, як раніше повідомлялось, роcійські війська, ймовірно, боячись контрнаступу українських сил, перекидають значні ресурси в Джанкой.

Зазначимо, що на півострові почали з'являтися бетонні "зуби дракона". До того ж побоюючись прориву ЗСУ, окупанти в істериці активно риють окопи ближче до Криму. Цікаво, що нещодавно російські окупанти облаштували вогневі позиції прямо на пляжах Євпаторії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Крым