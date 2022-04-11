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Нельзя исключать следующей попытки РФ взять Киев за два дня, - мэр

Военный Киев (Фото: unian.net)
Автор: Константин Широкун

Виталий Кличко считает, что отступление российской армии от Киева не означает, что они отказались от стремления захватить столицу. По его мнению, военные могут предпринять еще одну попытку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой интервью телеканалу ABC.

"То, что враг отступил от Киева, не значит, что он отказался от стремления захватить столицу. Поэтому нельзя исключать будущих попыток армии РФ взять Киев за 2 дня. И столица должна и дальше быть готова к обороне", - отметил Кличко в интервью.

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КиевВиталий Кличко