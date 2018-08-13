Что нельзя делать на Медовый Спас: приметы и традиции

Фото: Медовый Спас - 14 августа (pixabay.com/PollyDot)

Главные запреты на Медовый Спас касаются питания и выполнения работы по дому

Что нельзя делать в Медовый Спас, каких правил необходимо придерживаться в этот день, а также народные приметы, и как провести этот светлый праздник по всем традициям- в материале Styler.

Медовый Спас 2018: запреты в питании

14 августа православные христиане отмечают первый из трех Спасов - Медовый или Маковей. В этот же день в церковном календаре начинается Успенский пост, который продлится до 28 августа. Поэтому в приготовлении праздничных блюд есть некоторые ограничения.

Так, в Медовый Спас нельзя кушать мясные, молочные продукты, рыбу и яйца. По правилам поста, во вторник 14 августа 2018 года допускается употребление горячей пищи без масла.

Символами праздника являются мед и мак, урожай которых наши предки начинали собирать как раз в середине августа. Поэтому в качестве праздничного угощения на Спас готовят постные медовые коврижки, булочки с маком.

Фото: На Медовый Спас готовят блюда с медом (pixabay.com/PollyDot)

Что нельзя делать на Медовый Спас

Один из основных запретов праздника - работа по дому и на земле. В день Медового Спаса стоит отказаться от уборки и других бытовых хлопот. Все дела лучше окончить заранее.

Как и в другие церковные торжества, на Медовый Спас нельзя ругаться и ссориться, копить обиды, желать зла.

Народная примета гласит, что 14 августа нельзя громко разговаривать, так как шум плохо влияет на пчел.

"После Медового Спаса в воду не заходят", - согласно этому поверью купание в открытых водоемах после 14 августа может привести к болезни. А вот в день праздника еще можно окунуться. На Медовый Спас совершается "малое водосвятие". Считается, что освященная вода приобретает целебные свойства, смывает грехи и избавляет от недугов.

Приметы на Медовый Спас

В праздник Маковея принято святить в церкви особые букеты-обереги, состоящие из полевых цветов (калина, подсолнух, ноготки, душица, мята, донник, колоски овса, ласковец, полынь, мак, маковые головки). По примете, такой букет защищает дом от бед и неудач.

Если цветы из букета маковейчика вплести в волосы, они станут густыми и блестящими.

Фото: На Медовый Спас освящают букеты с маком (pixabay.com/RitaE)

Чтобы быть здоровым весь год, на праздничной службе нужно освятить бархатцы и васильки, а потом добавлять их в воду при купании.

Если положить освященную головку мака под подушку ребенку, болезни будут обходить стороной весь год.

Еще один рецепт хорошего самочувствия: утром после службы скушать меда и запить тремя глотками освященной воды.

Приметы на погоду в Медовый Спас:

На Маковея лето заканчивается, а осень начинается.

Какая погода в Медовый Спас, таким будет праздник и в следующем году.

Пришел Медовый Спас - готовь шубу про запас.

Если на Маковея идет дождь, лесных пожаров будет мало.

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Видео: РБК-Украина