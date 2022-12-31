Нелюди програють. Зеленський відреагував на російську ракетну атаку
Сьогоднішня російська ракетна атака на Україну не допоможе Росії перемогти у війні. Терористи програють і це вже всім відомо.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.
"Ця російська ракетна атака - це не підсумок року, як би цього не хотіла Росія, це підсумок долі. Держава-терорист не отримає прощення, а ті, хто віддає такі накази на удари, і ті, хто здійснює їх, не отримають помилування. Кілька хвиль ударів в передноворічний день, ракети проти народу - це зробили нелюди. Нелюди програють і ми це знаємо. І цього не змінити", - наголосив глава держави.
Він також звернувся до росіян російською мовою, зазначивши, що ця війна ведеться для того, щоб одна людина в Росії залишалася при владі, а доля російського народу цю людину не цікавить.
"Ваш лідер хоче показати, що в нього за спиною військові, що він - попереду. Але він якраз ховається. Ховається за військовими, за ракетами, за стінами своїх резиденцій і палаців. Він ховається за вами і сам спалює вашу країну і ваше майбутнє", - додав президент.
Нагадаємо, сьогодні російські окупанти завдали чергового масованого ракетного удару по Україні.
Також РБК-Україна зібрало всю інформацію про наслідки сьогоднішньої атаки.
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