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Нелюди проиграют. Зеленский отреагировал на российскую ракетную атаку

Новина українською →
Украина, Суббота 31 декабря 2022 17:48
Нелюди проиграют. Зеленский отреагировал на российскую ракетную атаку Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Сегодняшняя российская ракетная атака на Украину не поможет победить России в войне. Террористы проиграют и это уже всем известно.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение .

"Эта российская ракетная атака - это не итог года, как бы этого ни хотела Россия, это итог судьбы. Государство-террорист не получит прощения, а отдающие такие приказы на удары, и те, кто совершает их, не получат помилования. Несколько волн ударов в предновогодний день, ракеты против народа - это сделали нелюди. Нелюди проиграют и мы это знаем. И этого не изменить", - подчеркнул глава государства.

Он также обратился к россиянам на русском языке, отметив, что эта война ведется для того, чтобы один человек в России оставался у власти, а судьба российского народа этого человека не интересует.

"Ваш лидер хочет показать, что у него за спиной военные, что он - впереди. Но он как раз прячется. Прячется за военными, за ракетами, за стенами своих резиденций и дворцов. Он прячется за вами и сам сжигает вашу страну и ваше будущее", - добавил президент.

Напомним, сегодня российские оккупанты нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине.

Также РБК-Украина собрала всю информацию о последствиях сегодняшней атаки.

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