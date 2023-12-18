Нелегальний ринок сигарет в Україні побив новий рекорд: в тіні вже 21,8%

Водночас згідно з даними дослідження, за жовтень 2023 ринок зробив стрибок до рекордних за весь час спостереження 25,7%. Це +6,2% до минулого заміру напочатку літа. таким чином, майже кожна четверта сигарета - нелегальна.

З цієї кількості, 11,3% нелегального ринку ставить підробка, 12,9% - Duty Free.

Лідерами за рівнем розповсюдження нелегальної продукції є 8 областей України, де реалізується 70% такої продукції: Дніпропетровська - 17%, Одеська - 12%, Львівська - 9%; Харківська - 9%; Хмельницька - 7%.

Всього втрати бюджету експерти оцінюють у 23,5 млрд гривень на рік.