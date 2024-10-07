Нелегальні тютюнові фабрики відновили свою діяльність попри рейди правоохоронців
Виробники нелегальних сигарет відновили свою роботу, попри гучні заяви депутатів та обшуки правоохоронців на виробництвах.
Про це заявив журналіст Євген Плінський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"Після нашого заслуховування Львів і Тернопіль чудово відкрились. По Телеграм-каналам знову пішла купа пропозицій по нелегалці", - зазначив народний депутат Ярослав Железняк.
Під час засідання Данило Гетманцев також констатував, що правоохоронна система не втримала під тиском злочинців і злочин відновився.
"Найгірший сценарій, який ми прогнозували він відбувається. Це бачимо не тільки ми, а це бачать і наші партнери. Тому ми очікуємо від вас дуже швидкої реакції на відновлення того стану, який ми всі дуже високо відмічали і вас хвалили ще в серпні місяці. Але у вересні ситуація кардинально змінилася". – говорить Данило Гетманцев
Згідно рішення комітет рекомендував директору БЕБ вжити заходів для виявлення і покарання винних у відновленні нелегальної діяльності, ДПС – запобігти отриманню ліцензій підозрюваними особами, а Нацполіції й ДПС – перевірити точки роздрібної торгівлі тютюновими виробами. Також було запропоновано опрацювати підвищення штрафів за незаконну торгівлю, зупинити нелегальний імпорт тютюнової продукції і врегулювати ринок рідин для електронних сигарет.
Нагадаємо, в Україні у липні 2024 року відбулось значне падіння рівня нелегальної торгівлі тютюновими виробами - до 14,6%. На початок року він становив 19,1%, а рік тому – 25,7%. Річні втрати до державного бюджету складають 23 млрд грн.
Як повідомлялося, у травні 2024 року головний підрозділ детективів Бюро економічної безпеки (БЕБ) і територіальні підрозділи БЕБ здійснили 24 одночасні обшуки на виробництвах і складських приміщеннях чотирьох виробників сигарет, підозрюваних у незаконному виготовленні тютюнової продукції. Роботу фабрик було тимчасово призупинено.
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