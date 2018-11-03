Некоторые украинские депутаты вредили процессу предоставления оружия со стороны США, - Чалый

Фото: Валерий Чалый (УНИАН)

Посол Украины в США говорит, что такие случаи больше не повторяются

Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что некоторые депутаты Верховной Рады вредили процессу предоставления оружия со стороны США. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Громадське".

"Были случаи, когда приезжали представители украинского парламента, которые вредили процессу предоставления оружия. Приезжали и на вопрос американцев "нужно ли оружие?", Отвечали: "А вы поддержите мою фракцию?". Это, в том числе люди, которые сейчас баллотируются в президенты. Это вредило усилиям посольства", - отметил Чалый.

Посол добавил, что такие случаи больше не повторяются.

"Сейчас в Конгрессе уже есть четкое понимание поддержки Украины, и таких случаев больше нет", - сказал он.

Отметим, ранее специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер сообщал, что Украина ведет переговоры с Соединенными Штатами относительно поставок американского оружия.

Также 30 апреля 2018 США подтвердили поставку в Украину противотанковых ракетных комплексов Javelin американского производства. Получение Украиной американского вооружения подтвердил и президент Петр Порошенко. Уже 22 мая в Украине состоялись пуски ракетных комплексов Javelin.