Деякі українські депутати шкодили процесу надання зброї з боку США, - Чалий

Фото: Валерій Чалий (УНІАН)

Посол України в США каже, що такі випадки більше не повторюються

Посол України в США Валерій Чалий заявив, що деякі депутати Верховної Ради шкодили процесу надання зброї з боку США. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Громадське".

"Були випадки, коли приїжджали представники українського парламенту, які шкодили процесу надання зброї. Приїжджали і на питання американців "потрібно зброю?", Відповідали: "А ви підтримаєте мою фракцію?". Це, в тому числі люди, які зараз балотуються в президенти. Це шкодило зусиллям посольства", - зазначив Чалий.

Посол додав, що такі випадки більше не повторюються.

"Зараз у Конгресі вже є чітке розуміння підтримки України, і таких випадків більше немає", - сказав він.

Зазначимо, раніше спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер повідомляв, що Україна веде переговори з Сполученими Штатами щодо поставок американської зброї.

Також 30 квітня 2018 США підтвердили поставку в Україну протитанкових ракетних комплексів Javelin американського виробництва. Отримання Україною американського озброєння підтвердив і президент Петро Порошенко. Вже 22 травня в Україні відбулися запуски ракетних комплексів Javelin.