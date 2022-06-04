Некоторые регионы Украины снова накроют грозовые дожди: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 4 июня, в западных областях Украины ожидаются грозовые дожди. Однако температура воздуха будет стабильной, без похолодания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр
По данным синоптиков, сегодня осадки пройдут на западе и местами на севере Украины. Дожди с грозами принесут с собой небольшой ветер с порывами до 7-12 м/с.
На остальной территории будет сухо. Возможна переменная облачность. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха составит:
Сегодня в столице и Киевской области будет сухо, а местами облачно. Ветер восточный со скоростью до 5-10 м/с. Столбики термометров днем покажут +23 +26 градусов, а ночью +8 +13.
Ранее синоптики предупреждают, что 5-6 июня в Украину возвращается похолодание. Температура днем упадет до + 20 градусов.
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