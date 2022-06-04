Некоторые регионы Украины снова накроют грозовые дожди: прогноз погоды на сегодня
Сегодня, 4 июня, в западных областях Украины ожидаются грозовые дожди. Однако температура воздуха будет стабильной, без похолодания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр
Погода в Украине
По данным синоптиков, сегодня осадки пройдут на западе и местами на севере Украины. Дожди с грозами принесут с собой небольшой ветер с порывами до 7-12 м/с.
На остальной территории будет сухо. Возможна переменная облачность. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха составит:
- в северных областях ночью +9 +13, днем +23 +26 градусов;
- на западе ночью +9 +12 градусов, а днем +23 +26;
- в восточных областях ночью +14 +16, днем +27 +29 градусов;
- на юге страны ночью +15 +19 градусов, а днем +26 + 30;
- в центральных областях ночью +12 +15, днем +24 +27 градусов.
Погода в Киеве
Сегодня в столице и Киевской области будет сухо, а местами облачно. Ветер восточный со скоростью до 5-10 м/с. Столбики термометров днем покажут +23 +26 градусов, а ночью +8 +13.
Ранее синоптики предупреждают, что 5-6 июня в Украину возвращается похолодание. Температура днем упадет до + 20 градусов.
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