Некоторые регионы Украины снова накроют грозовые дожди: прогноз погоды на сегодня

Фото: сегодня на западе Украины пройдут дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сегодня, 4 июня, в западных областях Украины ожидаются грозовые дожди. Однако температура воздуха будет стабильной, без похолодания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня осадки пройдут на западе и местами на севере Украины. Дожди с грозами принесут с собой небольшой ветер с порывами до 7-12 м/с. На остальной территории будет сухо. Возможна переменная облачность. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха составит: в северных областях ночью +9 +13, днем +23 +26 градусов;

на западе ночью +9 +12 градусов, а днем +23 +26;

в восточных областях ночью +14 +16, днем +27 +29 градусов;

на юге страны ночью +15 +19 градусов, а днем +26 + 30;

в центральных областях ночью +12 +15, днем +24 +27 градусов. Погода в Киеве Сегодня в столице и Киевской области будет сухо, а местами облачно. Ветер восточный со скоростью до 5-10 м/с. Столбики термометров днем покажут +23 +26 градусов, а ночью +8 +13.