ru ua
Сб, 04 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Некоторые регионы Украины снова накроют грозовые дожди: прогноз погоды на сегодня

Новина українською →
Украина, Суббота 04 июня 2022 07:00
Некоторые регионы Украины снова накроют грозовые дожди: прогноз погоды на сегодня Фото: сегодня на западе Украины пройдут дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 4 июня, в западных областях Украины ожидаются грозовые дожди. Однако температура воздуха будет стабильной, без похолодания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня осадки пройдут на западе и местами на севере Украины. Дожди с грозами принесут с собой небольшой ветер с порывами до 7-12 м/с.

На остальной территории будет сухо. Возможна переменная облачность. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +9 +13, днем +23 +26 градусов;
  • на западе ночью +9 +12 градусов, а днем +23 +26;
  • в восточных областях ночью +14 +16, днем +27 +29 градусов;
  • на юге страны ночью +15 +19 градусов, а днем +26 + 30;
  • в центральных областях ночью +12 +15, днем +24 +27 градусов.

Некоторые регионы Украины снова накроют грозовые дожди: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице и Киевской области будет сухо, а местами облачно. Ветер восточный со скоростью до 5-10 м/с. Столбики термометров днем покажут +23 +26 градусов, а ночью +8 +13.

Некоторые регионы Украины снова накроют грозовые дожди: прогноз погоды на сегодня

Ранее синоптики предупреждают, что 5-6 июня в Украину возвращается похолодание. Температура днем упадет до + 20 градусов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Гидрометцентр
NEWS
Тарифы заморозят. Кабмин зафиксировал цены на газ для ТЭЦ
Тарифы заморозят. Кабмин зафиксировал цены на газ для ТЭЦ
DAILY
Без Москвы. Есть ли шанс на объединение православных в Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Без Москвы. Есть ли шанс на объединение православных в Украине