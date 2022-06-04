Деякі регіони України знову накриють грозові дощі: прогноз погоди на сьогодні

Фото: сьогодні на заході Україні пройдуть дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)

Сьогодні, 4 червня, у західних областях України очікуються грозові дощі. Проте температура повітря буде стабільною, без похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Погода в Україні За даними синоптиків, сьогодні опади пройдуть на заході та місцями на півночі України. Дощі з грозами принесуть з собою невеликий вітер з поривами до 7-12 м/с. На решті території буде сухо. Можлива мінлива хмарність. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура повітря складатиме: у північних областях вночі +9 +13, вдень +23 +26 градусів;

на заході вночі +9 +12 градусів, а вдень +23 +26;

у східних областях вночі +14 +16, вдень +27 +29 градусів;

на півдні країни вночі +15 +19 градусів, а вдень +26 +30;

у центральних областях вночі +12 +15, вдень +24 +27 градусів. Погода в Києві Сьогодні в столиці та Київській області буде сухо, а місцями хмарно. Вітер східний зі швидкістю до 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вдень покажуть +23 +26 градусів, а вночі +8 +13.