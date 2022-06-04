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Деякі регіони України знову накриють грозові дощі: прогноз погоди на сьогодні

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Україна, Субота 04 червня 2022 07:00
Деякі регіони України знову накриють грозові дощі: прогноз погоди на сьогодні Фото: сьогодні на заході Україні пройдуть дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 4 червня, у західних областях України очікуються грозові дощі. Проте температура повітря буде стабільною, без похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні опади пройдуть на заході та місцями на півночі України. Дощі з грозами принесуть з собою невеликий вітер з поривами до 7-12 м/с.

На решті території буде сухо. Можлива мінлива хмарність. Вітер переважно східний, 5-10 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +9 +13, вдень +23 +26 градусів;
  • на заході вночі +9 +12 градусів, а вдень +23 +26;
  • у східних областях вночі +14 +16, вдень +27 +29 градусів;
  • на півдні країни вночі +15 +19 градусів, а вдень +26 +30;
  • у центральних областях вночі +12 +15, вдень +24 +27 градусів.

Деякі регіони України знову накриють грозові дощі: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Києві

Сьогодні в столиці та Київській області буде сухо, а місцями хмарно. Вітер східний зі швидкістю до 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вдень покажуть +23 +26 градусів, а вночі +8 +13.

Деякі регіони України знову накриють грозові дощі: прогноз погоди на сьогодні

Раніше синоптики попереджають, що 5-6 червня в Україну повертається похолодання. Температура вдень впаде до +20 градусів.

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Погода в Україні Гідрометцентр
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