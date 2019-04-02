Неизвестный сообщил о заминировании оборонного предприятия в Запорожье

Неизвестный сообщил о заминировании оборонного предприятия "Искра" в Запорожье. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой отдел коммуникации полиции Запорожской области.

Указано, что на электронную почту предприятия пришло письмо о заминировании территории. В письме отмечалось, что на территории заложена взрывчатка с часовым механизмом.

Работники взрывотехнической службы проводят осмотр места происшествия.

"2 апреля около 8:20 в Шевченковское отделение полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о заминировании одного из предприятий по улице Магистральной в городе Запорожье. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа, эксперты-взрывотехники, сотрудники СБУ, ГСЧС и врачи скорой помощи", - говорится в сообщении.

Так, сейчас территория огорожена и патрулируется полицейскими. Продолжается осмотр помещений и прилегающей территории сотрудниками взрывотехнической службы.

Добавим также, местное издание "Заноза" сообщает, что все сотрудники предприятия были эвакуированы.

Так, госпредприятие "Искра" специализируется на производстве наземной радиолокационной техники для армии.

Напомним, ранее сообщалось о минировании торгового-развлекательного центра (ТРЦ) на Майдане Независимости в Киеве, однако сообщение не подтвердилось.

Как писало РБК-Украина ранее, сотрудники полиции установили личность мужчины, который угрожал взорвать электростанции Запорожья. Так, в конце ноября прошлого года в полицию поступило сообщение от неизвестного о намерении взорвать электростанции в городе Запорожье в случае, если в течение 30 минут не восстановят электроснабжение по улице Почтовой.