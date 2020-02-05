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Неизвестные проникли в жилье руководителей двух департаментов НАПК

Новости » Происшествия     05.02.2020 - 15:44
Неизвестные проникли в жилье руководителей двух департаментов НАПК
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Александр Новиков обратился к генеральному прокурору Руслану Рябошапке

Неустановленные лица незаконно проникли в жилье руководителей двух департаментов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

В НАПК заявили о "высокой вероятности внешнего давления на указанных лиц в связи с исполнением ими служебных обязанностей".

"Инциденты произошли в ночь с 3 на 4 февраля. Неустановленные лица незаконно проникли в жилье руководителей двух департаментов НАПК", - говорится в сообщении.

Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков обратился к генеральному прокурору Руслану Рябошапке и главе Национальной полиции Игорю Клименко в связи с посягательством на безопасность работников Национального агентства. Он предложил объединение уголовных производств.

Напомним, месяц назад Кабинет министров назначил главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александра Новикова.

РБК-Украина также писало, что в октябре 2019 вступил в силу закон о переформатировании деятельности НАПК. Согласно закону, Кабинет министров получил право назначать главу НАПК, в то время как раньше этот орган был независимым и главу комиссии выбирали члены НАПК.

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