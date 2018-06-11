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Неизвестные дважды пытались затопить помещение нового корпуса "Охматдета"

НовостиПроисшествия    11.06.2018 - 15:56
Фото: "Охматдет" (sai.gov.ua)
Фото: "Охматдет" (sai.gov.ua)

Затопило помещение, под которыми расположен блок управления чиллером МРТ

За последние три недели неизвестные дважды пытались затопить помещения нового корпуса Национальной детской специализированной больницы (НДСБ) "Охматдет". Об этом сообщила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Twitter.

"Сопротивление изменениям происходит в самый циничный способ. За последние 3 недели дважды в новом корпусе киевского Охматдета неизвестные открывали кран с водой ночью. Затопило помещение, под которыми блок управления чиллером МРТ. Принимаем меры, чтобы усилить охрану", - сообщила Супрун.

Напомним, главный врач НДСБ Ирина Садовьяк сообщила, что "Охматдет" намерен открыть отделение детской нейрохирургии в августе.

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Теги публикации: Охматдет, Уляна Супрун  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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