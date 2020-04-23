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Неизвестно, кто оплатил самолет Зеленского из Омана, - НАПК

Новости » Политика     23.04.2020 - 12:06
Неизвестно, кто оплатил самолет Зеленского из Омана, - НАПК
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Для выяснения, кто непосредственно платил, НАПК отправило в мальтийскую компанию запрос

У Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) нет данных, кто заплатил за перелет президента Владимира Зеленского из Омана. Об этом заявил глава НАПК Александр Новиков в интервью РБК-Украина.

Новиков отметил, что для выяснения, кто непосредственно платил, НАПК отправило в мальтийскую компанию запрос.

"Смотрите, у нас нет данных, кто заплатил за перелет. У нас есть официальный ответ, что самолет был предоставлен оманской стороной", - рассказал он.

Как он сообщил, Оман предоставил самолет, но кто его оплачивал - неизвестно.

"Это был характер межгосударственных отношений, так как государство Оман предоставило Украине как государству самолет, а не непосредственно президенту Зеленскому", - добавил он.

Напомним, журналисты проекта "Схемы" в своем расследовании сообщили, что секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев был в Омане в то же время, когда и Зеленский (начало января 2020 года). Кроме того, по данным журналистов, Патрушев прилетел в Оман тем же чартерным самолетом, которым через сутки после прилета представителя РФ из Омана полетел Зеленский.

Впоследствии в России заявили, что встреча Петрушева с президентом Украины Владимиром Зеленским не соответствует действительности.

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