Нехай живуть у відповідній державі: Зеленський про людей з громадянством РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг президента Володимира Зеленського.

За словами президента, існує декілька списків людей, яких було позбавлено громадянства України. При цьому частина з них мала громадянство Росії.

"Є люди, які позбавлені громадянства згідно українського законодавства, згідно з Конституцією. Частина цих людей позбавлена дійсно через те, що у них громадянство іншої держави, я б сказав, максимальна більшість цих людей. Решта - це питання СБУ", - сказав Зеленський.

Президент заявив, що надалі держава працюватиме над тим, щоб люди з російським громадянством не мали жодного впливу на Україну. Як духовного так і політичного.

"Наше завдання, щоб всі люди, які мають громадянство подвійне, потрійне, включаючи громадянство РФ, які мають політичний чи духовний вплив на нашу державу, щоб всі ці люди мали, обов'язково мали громадянство одне - РФ. І нехай з цим громадянством у відповідній державі і живуть. Думаю, що це справедливо", - підкреслив він.