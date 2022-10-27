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"Нехай літають, ми їх будемо збивати". Громов "привітав" росавіацію зі святом

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Київ, Четвер 27 жовтня 2022 12:34
"Нехай літають, ми їх будемо збивати". Громов "привітав" росавіацію зі святом Фото: у Генштабі "привітали" росавіацію зі святом і пообіцяли збивати її (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські сили протиповітряної оборони успішно збивають цілі ворога. Тому ЗСУ готові "привітати" російську авіацію з прийдешнім професійним святом.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Ефективність системи ППО залишається на достатньо високому рівні і становить 79% збитих дронів противника. Тільки за останню добу силами і засобами ППО було знищено 18 з 20 дронів-камікадзе", - зазначив Громов.

Він нагадав, що за минулий тиждень наші захисники знищили 6 ударних вертольотів типу Ка-52, Мі-24, Мі-28 противника. Загальна кількість знищених російських вертольотів становить близько 250, що дорівнює 5 полкам армійської авіації.

"Тому можна привітати всі екіпажі армійської авіації Збройних сил РФ з їхнім прийдешнім професійним святом, завтра в них день армійської авіації. Нехай літають, ми їх будемо збивати", - заявив представник Генштабу.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що українські військові знищили 18 із 20 дронів-камікадзе Shahed-136, якими Росія намагалася атакувати Україну.

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