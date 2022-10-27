"Нехай літають, ми їх будемо збивати". Громов "привітав" росавіацію зі святом

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Ефективність системи ППО залишається на достатньо високому рівні і становить 79% збитих дронів противника. Тільки за останню добу силами і засобами ППО було знищено 18 з 20 дронів-камікадзе", - зазначив Громов.

Він нагадав, що за минулий тиждень наші захисники знищили 6 ударних вертольотів типу Ка-52, Мі-24, Мі-28 противника. Загальна кількість знищених російських вертольотів становить близько 250, що дорівнює 5 полкам армійської авіації.

"Тому можна привітати всі екіпажі армійської авіації Збройних сил РФ з їхнім прийдешнім професійним святом, завтра в них день армійської авіації. Нехай літають, ми їх будемо збивати", - заявив представник Генштабу.