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"Пусть летают, мы их будем сбивать". Громов "поздравил" росавиацию с праздником

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Киев, Четверг 27 октября 2022 12:34
"Пусть летают, мы их будем сбивать". Громов "поздравил" росавиацию с праздником Фото: в Генштабе "поздравили" росавиацию с праздником и пообещали сбивать ее (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские силы противовоздушной обороны успешно сбивают цели врага. Поэтому ВСУ готовы "поздравить" российскую авиацию с грядущим профессиональным праздником.

Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Эффективность системы ПВО остается на достаточно высоком уровне и составляет 79% сбитых дронов противника. Только за последние сутки силами и средствами ПВО было уничтожено 18 из 20 дронов-камикадзе", - отметил Громов.

Он напомнил, что за прошлую неделю наши защитники уничтожили 6 ударных вертолетов типа Ка-52, Ми-24, Ми-28 противника. Общее количество уничтоженных российских вертолетов составляет около 250, что равняется 5 полкам армейской авиации.

"Поэтому можно поздравить все экипажи армейской авиации Вооруженных сил РФ с их грядущим профессиональным праздником, завтра у них день армейской авиации. Пусть летают, мы их будем сбивать", - заявил представитель Генштаба.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские военные уничтожили 18 из 20 дронов-камикадзе Shahed-136, которыми Россия пыталась атаковать Украину.

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