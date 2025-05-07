Неголосування партії Порошенка за угоду про надра - спроба зруйнувати відносини зі США, - експерт

Як відомо, 8 травня Україна має намір ратифікувати важливу угоду про надра зі Сполученими Штатами, яка є ключовою для подальшої підтримки України у війні з росією. Однак, за словами експерта, Порошенко відкрито заявив, що його політична сила не голосуватиме за цю ратифікацію, чим зробив подарунок Путіну.

"Позиція Порошенка щодо угоди про надра – це справжній подарунок путіну до дня побєди. Він фактично надсилає сигнал міжнародній спільноті про те, що Україна нібито внутрішньо розколота й нестабільна. Порошенко вже не вперше ставить свої особисті амбіції вище національних інтересів, зокрема інтересів співпраці зі США", – наголосив політичний експерт Петро Олещук.

Він підкреслив, що подібна позиція несе значні негативні наслідки для України.

"Перше. Небезпека для нашої держави – у сигналі, який через Порошенка іде назовні: "частина українського політикуму готова ставити під сумнів ключові домовленості України". Тобто тут Порошенко чітко працює на користь РФ, чим остаточно демонструє, що підозра йому його держзраду – цілком закономірна. Друге. Відмова фракції "Євросолідарності" підтримати угоду створює сигнал про начебто політичну неузгодженість усередині України. Це спроба підірвати довіру американських партнерів до нас як надійного союзника", - наголосив Олещук.

Він також додав, що Порошенко своїми діями дає аргументи ворогам України. Зокрема - Путіну, який десятиліттями намагається довести Заходу, що Україна нібито нестабільна й ненадійна держава.

Експорт також зазначає, що початково, коли оприлюднили перший варіант угоди від США, то депутати від ЄС виступали за негайне підписання угоди без змін.

"Депутати від ЄС бігали по каналам з криками, що все треба підписувати негайно "як є". А після підписання угоди їхня офіційна позиція змінилася одразу на 180 градусів (хоча продовжують займатися політичною акробатикою, як розкритикувати угоду з американцями, продовжуючи хвалити останніх). Це ясно говорить про "принциповість" цієї позиції", - резюмує Олещук.

Як повідомлялось, Петро Порошенко під час конгресу Європейської народної партії публічно прирівняв президента США Дональда Трампа до Путіна.