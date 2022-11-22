Негода зупинила наземні атаки РФ. ЗСУ продовжують наступ під Сватовому: карти боїв

Дощова погода сповільнила бойові дії в Луганській області, проте ЗСУ продовжують контранступальні операції. Водночас на півдні окупанти будують другу та третю лінію оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Контрнаступ на заході Луганської області

Проливний дощ та сльота майже зупинили російські наземні атаки та призвели до посилення артилерійського вогню. Водночас ЗСУ продовжили контрнаступ на цьому напрямі.

Зокрема, Міноборони Росії повідомило, що 20 листопада російські сили не проводили жодних наземних операцій на Куп'янському напрямку на північний захід від Сватового, ймовірно через нездатність російських військ впоратися з погодними умовами.

Генштаб України повідомив, що 20 та 21 листопада українські війська відбили атаки російських військ на Лиманському та Кремінно-Лисичанському напрямках та знищили російську техніку в районі Сиротине (приблизно за 25 км на південний схід від Кремінної). Міноборони Росії не повідомило про якісь значні оперативні успіхи.

Російські сили продовжували обороняти свої позиції вздовж наступальних рубежів та зміцнювати тили в Луганській області шляхом деморалізованих військ після відходу Херсонської області 20 та 21 листопада.

Міноборони Великобританії та офіційні джерела України повідомили, що російські сили продовжували зміцнювати тили на Луганщині деморалізованими, погано навчені мобілізовані резервісти, які, ймовірно, прибули після виходу з Херсонської області.

Міноборони Великобританії також повідомило, що російська лінія настання на сході України, ймовірно, є вразливим оперативним флангом для російських сил.

Звіти підтверджують попередні оцінки ISW про те, що російські військові намагаються покращити свої оборонні та наступальні можливості на сході України, запроваджуючи мобілізовані війська з Херсона, але російські військові не змогли досягти значного оперативного прогресу через низький моральний дух та брак кваліфікованого персоналу.

Бої на Донбасі

Російські війська продовжували наступальні операції навколо Бахмута 20 та 21 листопада. Український генеральний штаб повідомив, що ЗСУ відбили російські атаки на сам Бахмут; в межах 30 км на північний схід від міста в районі Спірного, Білогорівки, Бахмутського, Яковлівки, Підгородного; та в межах 14 км на південний захід від Бахмута в районі Досвідченого, Кліщівки та Курдюмівки.

Російський військкор заявив 21 листопада, що підрозділи "Вагнера" атакували Кліщовку, маючи намір перерізати дорогу на південний захід від Бахмута, і вели штурм з боку Іванграда (4 км на південь від Бахмута).

21 листопада інший російський військкор розмістив відео, яке нібито показує, як російські війська стріляють запальними боєприпасами по українських силах у районі Берстово Донецької області.

Протокол III до Женевської конвенції забороняє застосування авіаційних запальних боєприпасів проти військових цілей у місцях скупчення цивільних осіб.

20 та 21 листопада російські війська продовжували наступальні дії в районі Авдіївка – Донецьк. Генштаб України повідомив, що українські війська відбили атаки російських військ за 36 км на південний захід від Авдіївки в районі Мар'їнки, Первомайського та Новомихайлівки.

21 листопада російський військкор заявив, що російські війська також увійшли до центру Мар'їнки.

Російські сили вели оборонні операції на заході Донецька та на сході Запоріжжя. Український Генштаб повідомив, що російські війська займають оборону на запорізькому та донецькому напрямках.

Ситуація на півдні

20 та 21 листопада російські війська продовжували проводити оборонні заходи та зведення укріплень у Херсонській області на південь від Дніпра.

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань заявив 21 листопада, що російські війська будують другу та третю лінії оборони та складують військову техніку у густонаселених районах. Хлань заявив, що російські війська перекидали мобілізований персонал ближче до лівого берега річки і відводили свої боєздатні частини ВДВ далі на схід.

Український Генштаб заявив 20 та 21 листопада, що російські війська провели позиційні оборонні заходи у цьому районі, продовжили облаштування укріплень та встановили ешелоновану систему оборони.

Російські та українські джерела заявили, що російські сили продовжували обстрілювати райони на правому березі Дніпра, зокрема Херсон, Антонівку та Чорнобаївку.

20 листопада Генштаб України повідомив, що українські сили завдали ударів по скупченню російської живої сили в районі Пологів, Кам'янки, Михайлівки та Енергодару Запорізької області, поранивши понад 100 російських солдатів та знищивши 20 одиниць військової техніки та два склади боєприпасів.

20-21 листопада російські війська продовжували обстріл на захід від Гуляйполя, а також у Миколаївській та Дніпропетровській областях.