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Негативный эффект от переход банками на новую отчетность оценивается в около 10 млрд гривен

НовостиФинансы    12.06.2018 - 19:12
Фото: Национальный банк Украины (НБУ)
Фото: Национальный банк Украины (НБУ)

Окончательную оценку можно будет дать после сдачи отчетов за 2018 год

Ориентировочное негативное влияние на собственный капитал от первого применения МСФО 9 Национальный банк оценил в около 10 млрд гривен. Об этом говорится в Отчете о финансовой стабильности, обнародованном Нацбанком.

"Банки постепенно переходят на МСФО 9, почти все банки уже ввели новые подходы к оценке финансовых инструментов и формирования резервов под ожидаемые кредитные убытки. Ориентировочный негативное влияние на собственный капитал от первого применения МСФО 9 - около 10 млрд грн. Это снижение почти полностью компенсировал прибыль сектора в I квартале 2018 года. Однако точные оценки эффекта от внедрения МСФО 9 можно будет сделать только на основе отчетности банков за полный 2018, подтвержденной независимыми аудиторами", - говорится в отчете.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) продлил сроки для перехода банков на новый Международный стандарт финансовой отчетности 9 "Финансовые инструменты".

Гривневые депозиты клиентов банков составляют 80% обязательств банковского сектора В НБУ констатировали стабильную работу банковского сектора в I полугодии 2018 года
Теги публикации: банки, отчет, убытки  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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