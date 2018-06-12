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Негативний ефект від перехід банками на нову звітність оцінюється в близько 10 млрд гривень

НовиниФінанси    12.06.2018 - 19:12
Фото: Національний банк України (НБУ)
Фото: Національний банк України (НБУ)

Остаточну оцінку можна буде дати після здачі звітів за 2018 рік

Орієнтовний негативний вплив на власний капітал від першого застосування МСФЗ 9 Національний банк оцінив близько 10 млрд гривень. Про це йдеться у Звіті про фінансову стабільність, оприлюдненому Нацбанком.

"Банки поступово переходять на МСФЗ 9, майже всі банки вже ввели нові підходи до оцінки фінансових інструментів та формування резервів під очікувані кредитні збитки. Орієнтовний негативний вплив на власний капітал від першого застосування МСФЗ 9 - близько 10 млрд грн. Це зниження майже повністю компенсував прибуток сектора в I кварталі 2018 року. Однак точні оцінки ефекту від впровадження МСФЗ 9 можна буде зробити тільки на основі звітності банків за повний 2018, підтвердженої незалежними аудиторами", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) продовжив терміни для переходу банків на новий Міжнародний стандарт фінансової звітності 9 "Фінансові інструменти".

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Теги публікації: банки, отчет, убытки  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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