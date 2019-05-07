Негативное сальдо внешней торговли выросло до 2 млрд долларов

Объем внешней торговли товарами Украины в январе-апреле 2019 года составил 34,749 млрд долларов, что на 7% больше, чем в январе-апреле 2018 года (32,387 млрд долларов). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные таможенной статистики Государственной фискальной службы.

Согласно данным ГФС, экспорт товаров из Украины за первые четыре месяца вырос на 6% до 16,362 млрд долларов, импорт - на 8% до 18,386 млрд долларов. Отрицательное сальдо внешней торговли составляет 2,024 млрд долларов.

Самую большую долю в экспорте товаров занимают продовольственные товары и сельскохозяйственная продукция - 7,055 млрд долларов, или 43,1% от общего экспорта. На втором месте - металлы и изделия из них 3,683 млрд долларов (22,5%).

Самую большую долю в импорте товаров занимают машины, оборудование и транспорт - 5,789 млрд долларов, или 31,5% от общего импорта. На втором месте химическая продукция - 3,836 млрд долларов (20,9%).

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Напомним, по данным Государственной службы статистики, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2018 году составило 5826,1 млн долларов, что в 2,3 раза больше, чем в 2017 году (2501,1 млн долларов).

Согласно прогнозу НБУ, замедление внешнего спроса и мировой торговли приведет к сдерживанию роста цен на украинский экспорт.