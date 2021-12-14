Негатив из-за рисков агрессии РФ временно обвалил курс гривны, - банкиры

В частности, по словам эксперта Департамента казначейства и финансовых учреждений "ОТП Банка" Антона Куринного, в ноябре курс ослабило завершение уплаты налогов, а также выход на рынок большого количества свободной гривны под "зеленую" электроэнергию, которая позже обращалась в валюту.

Но вскоре к этому добавился негативный новостной фон от зарубежных партнеров, связанный с возможной военной эскалацией со стороны России. Нерезиденты тем временем начали выходить из украинского госдолга - их портфель ОВГЗ уменьшился с 96 млрд до 91 млрд гривен, а экспортеры перестали продавать выручку. Импортеры нефтепродуктов, напротив, стали активнее закупаться.

Кроме рисков эскалации ситуации на границах Украины и РФ, добавилась неопределенность из-за нового штамма коронавируса - "Омикрона". Несколько дней эта новость вводила международные рынки в легкую панику.

"Стабилизация началась, когда рынок увидел первые попытки "снять" негативный фон и реакцию на возможную эскалацию на границе. Несмотря на то, что особых продвижений в переговорах достигнуто не было - рынок отреагировал позитивно, и продавцы, которые придерживали продажи, вышли на рынок", - пояснил Куринной.

А Ярослав Кабин из "Идея Банка" подтвердил, что после переговоров между президентами США и России ситуация успокоилась, и курс гривны начал резкий разворот в сторону укрепления.