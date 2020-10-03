Нефтебазу "БРСМ-Нафты" под Киевом арестовали по решению суда, - юрист

Общественная организация "Фонд преодоления последствий Васильковской трагедии" отрицает распространенную компанией "БРСМ-Нафта" информацию о рейдерском захвате нефтебазы под Киевом, и заявляет об аресте этого и другого движимого и недвижимого имущества компании.

Об этом говорится на сайте фонда.

По словам адвоката фонда Юрия Костюка, арест был наложен на 16 объектов недвижимого имущества компании, в том числе нефтебазу и газобазу в селе Переяславское под Киевом, еще 2 года назад.

Активисты фонда утверждают, что "БРСМ-Нафта" пытается избежать ответственности за масштабную техногенную катастрофу, вызванную взрывом и последующим возгоранием нефтепродуктов на нефтебазе в Васильковском районе Киевской области, затягивая судебный процесс и избегая проверок контролирующих органов.

По их информации, последняя проверка контролирующих органов на нефтебазе была в 2014-м году, и тогда было обнаружено в совокупности более 100 нарушений.

"Именно поэтому, Фондом было арестовано и передано на хранение нефтебазы и газобазы в с. Переяславское, чтобы обеспечить исковые требования в случае положительного решения суда", - говорится в заявлении.

Фонд также обратился с просьбой к контролирующим органам провести срочные внеплановые проверки, чтобы проверить реальное состояние нефтебазы, и исключить потенциальную техногенную катастрофу.

Напомним, в сентябре 2018 года Деснянский районный суд города Киева, по иску "Фонда преодоление последствий Васильковской трагедии", арестовал имущество и денежные активы группы компаний "БРСМ-Нафта" на 1,3 миллиарда гривен.