Нефть снижается из-за роста числа случаев заражения коронавирусом

Фото: добыча нефти (OilNow)

Цены на нефть в понедельник, 27 сентября, снижаются, поскольку рост числа случаев коронавируса подорвал надежды на плавное восстановление спроса на топливо. При этом основные марки нефти находятся на пути к первому месячному падению после длительного повышения.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,6% до 41,66 долларов за баррель к 10:30 по киевскому времени после падения на 2,9% на прошлой неделе, на WTI - упали 0,72% до 39,96 долларов за баррель после падения на 2,1% на прошлой неделе.

Цена на нефть марки Brent снижается в течение первого месяца из шести, в то время как нефть марки WTI демонстрирует первые месячные потери с апреля, поскольку введение ограничений на передвижения в некоторых странах омрачает перспективы восстановления спроса на топливо.

"Число новых случаев заболевания COVID-19 увеличивается в основных штатах США, возобновляя опасения по поводу ограничений на передвижение, которые могут поставить под сомнение продолжающееся восстановление спроса на нефть в последнем квартале", - отмечают аналитики ANZ.

Все больше нефти экспортируется из стран-производителей ОПЕК, Ирана и Ливии, несмотря на усилия Организации стран-экспортеров нефти и их союзников по ограничению добычи. По данным Baker Hughes, на прошлой неделе энергетические компании США также увеличивали число буровых установок для добычи нефти и газа вторую неделю подряд.

По словам аналитиков ING, единственный фактор, который может оказать некоторую поддержку рынку, - это перспектива забастовки. В Норвегии, одном из крупнейших производителей нефти за пределами ОПЕК, забастовка рабочих, которая может состояться 30 сентября, грозит сократить добычу на 900 тыс. баррелей в день.

Кроме того, в минувшие выходные началось одно из самых тяжелых столкновений между Арменией и Азербайджаном с 2016 года, которое вновь вызвало обеспокоенность по поводу стабильности на Южном Кавказе, коридоре для трубопроводов, по которым нефть и газ идут на мировые рынки.

Напомним, Barclays Commodities Research повысил прогноз цен на нефть на 2020 год, сославшись на ограниченный потенциал снижения прогноза спроса. Банк повысил свои прогнозы цен на нефть марки Brent и WTI на 2020 год на 2 доллара до 43 долларов за баррель и 39 долларов соответственно. В 2021 году банк ожидает, что цены на Brent и WTI в среднем составят 53 и 50 долларов за баррель соответственно.