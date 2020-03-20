Нефть резко выросла после обвала

Цены на нефть растут в пятницу, 20 марта, после того как они обвалились до самых низких уровней с 2003 года. Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 1,90 долларов, или на 6,7%, до 30,37 долларов за баррель, фьючерсы на нефть WTI выросли на 2,10 долларов, или на 8,1%, до 28,01 долларов за баррель

"Скачок цен на сырую нефть был обусловлен главным образом намерением США вмешаться в рынок нефти путем увеличения стратегических резервов при одновременном сокращении добычи нефти", - сказала Маргарет Янг, аналитик рынка в CMC Markets.

Однако основная проблема заключается в том, что глобальный спрос на энергию резко падает по мере того, как все больше стран вводят карантин из-за коронавируса."Серьезность COVID-19 для макроэкономики может превысить чьи-либо ожидания, и это может продолжаться в течение длительного периода времени", - добавила она.

Американская нефть и Brent рухнули примерно на 40% за последние две недели с тех пор, как сорвались переговоры между Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзниками, включая Россию, что привело к тому, что Саудовская Аравия увеличила поставки.

Администрация Дональда Трампа раздумывает о дипломатическом толчке, который бы заставил Саудовскую Аравию прикрутить краны, и о санкциях в отношении России. Эти меры должны будут вынудить обе страны сократить производство, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники.

Напомним, организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) снизила на 2020 год прогноз роста мирового спроса на нефть на 0,92 млн баррелей в сутки.

Отметим, Goldman Sachs прогнозирует падение цены на Brent до 20 долларов за баррель во втором квартале. Такого уровня не было с начала 2002 года.