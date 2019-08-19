Нефть растет после атаки на нефтяное месторождение в Саудовской Аравии

Фото: добыча нефти (OilNow)

Рост цен ограничен прогнозом спроса на нефть

Мировые цены на нефть растут 19 августа после того, как в выходные йеменские сепаратисты атаковали нефтяное месторождение в Саудовской Аравии. Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на Brent выросли в понедельник на 0,9% до $59,19 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,97% до 55,4 за баррель.

Атака дрона йеменской группировки на нефтяное месторождение в восточной части Саудовской Аравии в субботу вызвало пожар на газовом заводе, что усилило напряженность на Ближнем Востоке, но государственная компания Saudi Aramco заявила, что добыча нефти не пострадала.

Однако рост цен был ограничен неожиданно пессимистичным отчетом ОПЕК, который усилил опасения по поводу роста спроса на нефть. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сократила свой прогноз роста мирового спроса на нефть в 2019 году на 40 тыс. баррелей в сутки до 1,10 млн баррелей в сутки и указала, что рынок будет иметь небольшой профицит в 2020 году.

Опасения по поводу рецессии также ограничили рост цен на нефть.

Трейдеры также искали признаки прогресса в торговых переговорах США и Китая.

Экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу сказал, что США и Китай могут продвинуться в переговорах по поводу прекращения торговой войны.

Но президент США Дональд Трамп выглядел менее оптимистичным, чем его помощники в вопросе заключения торговой сделки с Китаем, заявив, что, хотя он полагал, что Пекин готов прийти к соглашению, "я еще не готов заключить сделку".

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует среднюю цену нефти марки Brent на уровне 59,2 долларов за баррель в 2019 году и 59 долларов в 2020 году. Согласно прогнозу, цены на нефть останутся неизменным в реальном выражении в среднесрочной перспективе.