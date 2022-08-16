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Нафта продовжує дешевшати: що впливає на світові ціни

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Україна, Вівторок 16 серпня 2022 08:29
Нафта продовжує дешевшати: що впливає на світові ціни Фото: ціни на нафту падають 16 серпня через погані дані з Китаю (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту впали у вівторок, 16 серпня, оскільки похмурі економічні дані від найбільшого покупця сирої нафти Китаю посилили побоювання з приводу глобальної рецесії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 0,8%, до 94,37 доларів за барель. Ф'ючерси на нафту WTI впали на 0,5%, до 88,97 доларів за барель. Ф'ючерси на нафту впали приблизно на 3% в ході попередньої сесії.

Центральний банк Китаю знизив кредитні ставки, щоб пожвавити попит, оскільки в липні економіка несподівано сповільнилася, а промислова і роздрібна активність скоротилася через політику Пекіна по боротьбі з COVID-19 і майнової кризи.

"Ціни на сировинні товари в усіх напрямках опинилися під тиском, оскільки липневі економічні дані Китаю намалювали більш песимістичну картину зростання, ніж очікувалося раніше, що викликало нові побоювання з приводу перспектив попиту", - написав у замітці Йіп Джун Ронг, ринковий стратег з IG Group.

Інвестори також стежили за переговорами про відновлення ядерної угоди з Іраном 2015 року. На думку аналітиків, на ринок може вийти більше нафти, якщо Іран і США приймуть пропозицію Європейського Союзу, яка зніме санкції щодо експорту іранської нафти.

Іран відповів на "остаточний" проект тексту Європейського союзу, щоб врятувати ядерну угоду 2015 року, в понеділок, сказав офіційний представник ЄС, але не надав ніяких подробиць про відповідь Ірану на текст. Міністр закордонних справ Ірану закликав США проявити гнучкість для вирішення трьох питань, що залишилися.

У Сполучених Штатах загальний обсяг видобутку в основних сланцевих родовищах США зросте у вересні до 9,049 млн барелів на добу, що є найвищим показником з березня 2020 року, говориться у звіті Управління енергетичної інформації США (EIA).

Нагадаємо, НБУ підвищив прогноз середньої ціни нафти марки Brent у 2022 році з 74 до 104,9 доларів за барель. Очікується, що у 2023 році ціна буде 94,3 доларів, у 2024 році - 81,4 доларів.

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