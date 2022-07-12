Нефть продолжает дешеветь: что повлияло на цены

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent упали на 1,3% до 105,75 долларов за баррель к, в то время как американская нефть WTI с поставкой в августе стоила 102,64 доллара за баррель, снизившись на 1,4%.

"Растущие опасения по поводу рецессии и продолжающийся вялый спрос в Китае тянут цены на нефть вниз, хотя текущий баланс спроса и предложения остается ненадежным", - отмечают аналитики консалтинговой компании Eurasia Group.

Во многих китайских городах вводятся новые ограничения COVID-19, от остановки бизнеса до блокировки, чтобы обуздать новые инфекции, поскольку в стране был обнаружен высокозаразный подвариант BA.5.2.1.

"Хотя Китай может применить более целенаправленный подход в попытке подавить любую вспышку, нам нужно будет посмотреть, как это сработает, учитывая политику страны по нулевому COVID", - сказал Уоррен Паттерсон, руководитель отдела исследований сырьевых товаров в ING.

По его словам, в целом опасения по поводу спроса по-прежнему влияют на ценовое движение. "Тем не менее, фундаментальные факторы носят конструктивный характер, учитывая ситуацию с ограниченным предложением, которая сохранится как минимум до конца года. В результате мы ожидаем, что снижение цен будет ограниченным", - добавил аналитик ING.

Санкции против России

Западные санкции против России в связи с вторжением в Украину нарушили торговые потоки нефти и топлива. Были также другие сокращения маршрутов поставок энергоносителей из России, основного поставщика нефти, топлива и природного газа в Европу.

Беспокойство по поводу перебоев в работе системы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) уменьшилось после того, как в понедельник российский суд отменил ранее принятое решение о приостановке работ на трубопроводе на 30 дней.

Тем не менее, трейдеры и аналитики по-прежнему опасаются, что Россия приостановит работу трубопровода, по которому нефть доставляется из Казахстана в Черное море, что может нарушить 1% мировых поставок сырой нефти.

Увеличение добычи

Кроме того, резервные мощности в Организации стран-экспортеров нефти заканчиваются, и большинство производителей работают на максимальной мощности.

Президент США Джо Байден выступит с аргументами в пользу увеличения добычи нефти ОПЕК, когда встретится с лидерами стран Персидского залива в Саудовской Аравии на этой неделе, заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.