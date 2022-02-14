Нефть подорожала до семилетнего максимума из-за угрозы вторжения России в Украину

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,5% до 94,91 долларов за баррель после того, как ранее был достигнут пик в 96,16 долларов, максимум с октября 2014 года. Нефть марки WTI выросла на 0,7% до 93,78 долларов, достигнув ранее 94,94 долларов, самого высокого с сентября 2014 года.

Комментарии из США о готовящемся нападении России на Украину взбудоражили мировые финансовые рынки. Россия может вторгнуться в Украину в любое время и может создать неожиданный предлог для нападения, заявили в воскресенье Соединенные Штаты.

Как отметил аналитик OANDA Эдвард Мойя, в случае военного вторжения, нефть марки Brent без проблем поднимется выше уровня 100 долларов.

"Цены на нефть останутся чрезвычайно волатильными и чувствительными к дополнительным сообщениям, касающимся ситуации в Украине", - добавил он.

Напряженность возникает из-за того, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники, группа, известная как ОПЕК+, изо всех сил пытаются нарастить добычу, несмотря на ежемесячные обещания увеличить добычу на 400 тысяч баррелей в сутки до марта.

Международное энергетическое агентство заявило, что разрыв между добычей ОПЕК+ и ее целевым показателем увеличился до 900 тысяч баррелей в сутки в январе, в то время как JP Morgan заявил, что разрыв только для ОПЕК составляет 1,2 миллиона баррелей в сутки.