Нефть подорожала до 74 долларов впервые с апреля 2019 года

Цены на нефть в ходе вечерней торговой сессии на Лондонской бирже ICE 15 июня растут более чем на 1,6%. Стоимость сорта Brent поднялась выше 74 долларов за баррель впервые с апреля 2019 года.

Об этом свидетельствуют данные торгов на ICE .

По состоянию на 21:53 по Киеву цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,62%, до 74,04 доллара за баррель. Стоимость июльских фьючерсов на WTI поднималась на 1,83%, до 72,18 доллара за бочку.

Напомним, на прошлой неделе международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежемесячном отчете сообщило, что Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзникам (ОПЕК+), необходимо увеличить добычу для удовлетворения восстанавливающегося спроса.

Отметим, инвестиционный банк Goldman Sachs ранее заявил, что ожидает этим летом роста цен на нефть марки Brent до 80 долларов за баррель. По мнению его аналитиков, вакцинация от коронавируса повысит экономическую активность во всем мире.

Как сообщало РБК-Украина, фактическая цена реализации нефти, конденсата в мае 2021 года в Украине составляет 13 257,02 гривны за тонну. Это на 30,9% больше, чем в декабре прошлого года (10 127,43 гривны за тонну).