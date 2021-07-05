Нефть поднялась выше 77 долларов впервые с октября 2018 года на фоне разногласий в ОПЕК+

Цены на нефть в ходе вечерней торговой сессии на Лондонской бирже ICE 5 июля растут более чем на 1,3%. Стоимость сорта Brent поднялась выше 77 долларов за баррель впервые с октября 2018 года. Причиной подорожания эксперты называют разногласия в ОПЕК+.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные торгов на ICE.
По состоянию на 20:03 по Киеву цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,31%, до 77,13 доллара за баррель. Последний раз "бочка" Brent стоила дороже 77 долларов в конце октября 2018 года.
Стоимость августовских фьючерсов на WTI поднималась на 1,6%, до 76,32 доллара за бочку.
По данным агентства Bloomberg, рост цен на нефть связан с разногласиями между участниками ОПЕК+. Сегодня, 5 июля, в Вене завершились интенсивные переговоры, которые продолжались несколько дней. Их участники не смогли преодолеть возникшие противоречия между Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).
Кроме того, отмечает издание, дата следующей встречи не согласована. Провал переговоров в ОПЕК+ означает, что альянс не будет увеличивать добычу нефти в августе, что может вызвать дефицит на рынке на фоне восстанавливающейся мировой экономики.
Отметим, инвестиционный банк Goldman Sachs ранее заявил, что ожидает этим летом роста цен на нефть марки Brent до 80 долларов за баррель. По мнению его аналитиков, вакцинация от коронавируса повысит экономическую активность во всем мире.