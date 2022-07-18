Нефть поднялась выше 100 долларов: что влияет на мировые цены

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставками в сентябре выросли на 0,7%, до 101,85 доллара за баррель после роста на 2,1% в пятницу. Фьючерсы на американскую нефть марки WTI с поставкой в августе подорожали на 0,3%, до 97,86 долларов за баррель после роста на 1,9% на предыдущей сессии.

На прошлой неделе Brent и WTI зафиксировали самое большое недельное падение примерно за месяц из-за опасений рецессии, которая ударит по спросу на нефть. На этой неделе в некоторых частях Китая продолжились массовые учения по тестированию на COVID, что вызвало обеспокоенность по поводу спроса на нефть у второго по величине в мире потребителя нефти.

Визит Байдена в Саудовскую Аравию

Однако поставки нефти оставались ограниченными, что поддерживало цены. Как и ожидалось, поездка президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию не привела к каким-либо обещаниям со стороны ведущего производителя нефти ОПЕК увеличить предложение нефти.

Байден хочет, чтобы производители нефти в Персидском заливе увеличили добычу, чтобы снизить цены на нефть и снизить инфляцию.

В воскресенье Амос Хохштейн, старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности, заявил, что поездка приведет к тому, что производители нефти предпримут "еще несколько шагов" с точки зрения поставок, хотя он не сказал, в какую страну или страны увеличат производство.

"Несмотря на то, что не было никаких немедленных обещаний увеличить добычу нефти, США, как сообщается, указали на ожидаемое постепенное увеличение добычи", - сказал Баден Мур, глава отдела исследований сырьевых товаров в Национальном австралийском банке.

"Северный поток"

На этой неделе мировые рынки сосредоточены на возобновлении поставок российского газа в Европу по газопроводу "Северный поток-1", ремонт которого должен завершиться 21 июля. Правительства, рынки и компании опасаются, что остановка может быть продлена из-за войны России против Украины.

Потеря этого газа сильно ударит по Германии, четвертой по величине экономике мира, и усилит угрозу рецессии.

Ограничение цены на российскую нефть

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила в субботу, что провела продуктивные встречи по поводу предложенного ограничения цен на российскую нефть с целым рядом стран в кулуарах встречи финансовых руководителей Группы 20 крупнейших экономик. Йеллен подняла вопрос о ценовом пределе во время виртуальной встречи 5 июля с вице-премьером Китая Лю Хэ, сообщило на прошлой неделе министерство торговли Китая.