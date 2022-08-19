Нефть за изюм и лекарственные травы. Афганистан договаривается с РФ о бартерной торговле

По его словам, Афганистан планирует приобрести в России 1 млн тонн бензина и 1 млн тонн дизельного топлива до конца этого года. Кабул готов заплатить деньгами, однако по возможности хочет осуществить импорт по бартеру.

Министр отметил, что Россия могла бы заинтересоваться в полезных ископаемых, продуктах питания и лекарственных растениях.

"Помимо этого у нас есть, например, сухофрукты, изюм и лекарственные травы, Афганистан исторически поставлял большие объемы изюма в России. Мы можем поставить в Россию сотни тонн такой продукции", - отметил Нуриддин.

Стоит отметить, что делегация Минпромторга Афганистана прибыла в Москву с официальным визитом 14 августа, где провела ряд встреч. При этому "Талибан" признан в России террористической организацией.