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Нефть за изюм и лекарственные травы. Афганистан договаривается с РФ о бартерной торговле

Фото: Афганистан хочет покупать российскую нефть в обмен на изюм (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Афганистан хочет договориться с Россией о торговле по бартерной схеме. Кабул готов покупать российскую нефть в обмен на изюм, лекарственные травы и полезные ископаемые.

Об этом заявил глава Минпромторга Афганистана Нуриддин Азизи, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

По его словам, Афганистан планирует приобрести в России 1 млн тонн бензина и 1 млн тонн дизельного топлива до конца этого года. Кабул готов заплатить деньгами, однако по возможности хочет осуществить импорт по бартеру.

Министр отметил, что Россия могла бы заинтересоваться в полезных ископаемых, продуктах питания и лекарственных растениях.

"Помимо этого у нас есть, например, сухофрукты, изюм и лекарственные травы, Афганистан исторически поставлял большие объемы изюма в России. Мы можем поставить в Россию сотни тонн такой продукции", - отметил Нуриддин.

Стоит отметить, что делегация Минпромторга Афганистана прибыла в Москву с официальным визитом 14 августа, где провела ряд встреч. При этому "Талибан" признан в России террористической организацией.

Напомним, ранее военная хунта Мьянмы заявила, что готова покупать в России бензин и мазут.

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Российская ФедерацияАфганистанНефть