ua ru
Пт, 19 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Нефть за изюм и лекарственные травы. Афганистан договаривается с РФ о бартерной торговле

Новина українською →
Москва, Пятница 19 августа 2022 17:40
Нефть за изюм и лекарственные травы. Афганистан договаривается с РФ о бартерной торговле Фото: Афганистан хочет покупать российскую нефть в обмен на изюм (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Афганистан хочет договориться с Россией о торговле по бартерной схеме. Кабул готов покупать российскую нефть в обмен на изюм, лекарственные травы и полезные ископаемые.

Об этом заявил глава Минпромторга Афганистана Нуриддин Азизи, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

По его словам, Афганистан планирует приобрести в России 1 млн тонн бензина и 1 млн тонн дизельного топлива до конца этого года. Кабул готов заплатить деньгами, однако по возможности хочет осуществить импорт по бартеру.

Министр отметил, что Россия могла бы заинтересоваться в полезных ископаемых, продуктах питания и лекарственных растениях.

"Помимо этого у нас есть, например, сухофрукты, изюм и лекарственные травы, Афганистан исторически поставлял большие объемы изюма в России. Мы можем поставить в Россию сотни тонн такой продукции", - отметил Нуриддин.

Стоит отметить, что делегация Минпромторга Афганистана прибыла в Москву с официальным визитом 14 августа, где провела ряд встреч. При этому "Талибан" признан в России террористической организацией.

Напомним, ранее военная хунта Мьянмы заявила, что готова покупать в России бензин и мазут.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Афганистан Нефть
NEWS
ВСУ уничтожили еще 400 оккупантов за сутки: новые потери России в войне
ВСУ уничтожили еще 400 оккупантов за сутки: новые потери России в войне
DAILY
Алексей Антипович: Абсолютное большинство украинцев не готово идти на уступки агрессорам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Алексей Антипович: Абсолютное большинство украинцев не готово идти на уступки агрессорам