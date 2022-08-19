Нафта за родзинки та лікарські трави. Афганістан домовляється з РФ про бартерну торгівлю

Афганістан хоче домовитися з Росією про торгівлю за бартерною схемою. Кабул готовий купувати російську нафту в обмін на родзинки, лікарські трави та корисні копалини.

Про це заявив голова Мінпромторгу Афганістану Нуріддін Азізі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости" .

За його словами, Афганістан планує придбати в Росії 1 млн тонн бензину та 1 млн тонн дизельного палива до кінця цього року. Кабул готовий заплатити грошима, проте за можливості хоче здійснити імпорт за бартером.

Міністр зазначив, що Росія могла б зацікавитися у корисних копалинах, продуктах харчування та лікарських рослинах.

"Окрім цього у нас є, наприклад, сухофрукти, родзинки та лікарські трави, Афганістан історично постачав великі обсяги родзинок до Росії. Ми можемо поставити до Росії сотні тонн такої продукції", - зазначив Нуріддін.

Варто зазначити, що делегація Мінпромторгу Афганістану прибула до Москви з офіційним візитом 14 серпня, де провела низку зустрічей. При цьому "Талібан" визнано в Росії терористичною організацією.