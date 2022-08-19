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Нафта за родзинки та лікарські трави. Афганістан домовляється з РФ про бартерну торгівлю

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Москва, П'ятниця 19 серпня 2022 17:40
Нафта за родзинки та лікарські трави. Афганістан домовляється з РФ про бартерну торгівлю Фото: Афганістан хоче купувати російську нафту в обмін на родзинки (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Афганістан хоче домовитися з Росією про торгівлю за бартерною схемою. Кабул готовий купувати російську нафту в обмін на родзинки, лікарські трави та корисні копалини.

Про це заявив голова Мінпромторгу Афганістану Нуріддін Азізі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

За його словами, Афганістан планує придбати в Росії 1 млн тонн бензину та 1 млн тонн дизельного палива до кінця цього року. Кабул готовий заплатити грошима, проте за можливості хоче здійснити імпорт за бартером.

Міністр зазначив, що Росія могла б зацікавитися у корисних копалинах, продуктах харчування та лікарських рослинах.

"Окрім цього у нас є, наприклад, сухофрукти, родзинки та лікарські трави, Афганістан історично постачав великі обсяги родзинок до Росії. Ми можемо поставити до Росії сотні тонн такої продукції", - зазначив Нуріддін.

Варто зазначити, що делегація Мінпромторгу Афганістану прибула до Москви з офіційним візитом 14 серпня, де провела низку зустрічей. При цьому "Талібан" визнано в Росії терористичною організацією.

Нагадаємо, раніше військова хунта М'янми заявила, що готова купляти в Росії бензин і мазут.

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Російська Федерація Афганистан Нафта
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