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Нефть снова дорожает после резкого снижения из-за прогноза МВФ

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Токио, Среда 20 апреля 2022 08:11
Нефть снова дорожает после резкого снижения из-за прогноза МВФ Фото: Цены на нефть растут 20 апреля после прогноза МВФ (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть восстановились в среду, 20 апреля, после резкого падения на предыдущей сессии. На рынке доминируют опасения по поводу сокращения поставок из России и Ливии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,9% до 108,23 долларов за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 0,9%, до 103,50 доллара за баррель.

Оба контракта упали на 5,2% на волатильных торгах во вторник после того, как Международный валютный фонд (МВФ) во вторник снизил свой прогноз глобального роста почти на целый процентный пункт, сославшись на экономические последствия войны России против Украины и предупредив, что инфляция теперь "явная и реальная опасность" для многих стран.

"Вчерашняя распродажа на фоне пересмотра МВФ, вероятно, была преувеличена. Я считаю, что риски по-прежнему смещены в сторону роста, с возможностью дальнейших сбоев из Ливии, но, что более важно, с возможностью запрета ЕС на российскую нефть", - сказал Уоррен Паттерсон, глава отдела сырьевой стратегии ING в Сингапуре.

Мировые цены на нефть были волатильными из-за более жесткой перспективы предложения после санкций против России, второго по величине экспортера нефти в мире и ключевого европейского поставщика, после ее вторжения в Украину.

Тем не менее, более слабые глобальные экономические перспективы и продолжающиеся блокировки COVID-19 в Китае, которые нанесли ущерб спросу в крупнейшем в мире импортере сырой нефти, оказывают давление на цены.

Что касается предложения, то Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, известные как ОПЕК+, добыли в марте на 1,45 млн баррелей в сутки ниже своих целевых показателей, поскольку добыча в России начала снижаться после санкций, введенных Западом.

Согласно вторичным источникам, в марте Россия производила примерно на 300 тысяч баррелей в сутки ниже своего целевого показателя в 10,018 млн баррелей в сутки, говорится в отчете.

Другие перебои добавили проблем с поставками. Национальная нефтяная корпорация Ливии объявила во вторник о форс-мажоре в нефтяном порту Брега, заявив, что не может выполнить свои обязательства перед рынком нефти.

Запасы сырой нефти в Соединенных Штатах на прошлой неделе упали на 4,5 млн баррелей, согласно источникам на рынке со ссылкой на данные Американского института нефти на фоне ожиданий увеличения запасов.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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