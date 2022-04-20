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Нафта знову дорожчає після різкого зниження через прогноз МВФ

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Токіо, Середа 20 квітня 2022 08:11
Нафта знову дорожчає після різкого зниження через прогноз МВФ Фото: ціни на нафту ростуть 20 квітня після прогнозу МВФ (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту відновилися в середу, 20 квітня, після різкого падіння на попередній сесії. На ринку домінують побоювання з приводу скорочення поставок з Росії та Лівії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 0,9% до 108,23 доларів за барель, в той час як ф'ючерси на нафту марки WTI виросли на 0,9%, до 103,50 долара за барель.

Обидва контракти впали на 5,2% на волатильних торгах у вівторок після того, як Міжнародний валютний фонд (МВФ) у вівторок знизив свій прогноз глобального зростання майже на цілий процентний пункт, пославшись на економічні наслідки війни Росії проти України і попередивши, що інфляція тепер "явна і реальна небезпека" для багатьох країн.

"Вчорашній розпродаж на тлі перегляду МВФ, ймовірно, був перебільшений. Я вважаю, що ризики як і раніше зміщені в бік зростання, з можливістю подальших збоїв з Лівії, але, що більш важливо, з можливістю заборони ЄС на російську нафту", - сказав Уоррен Паттерсон, глава відділу сировинної стратегії ING в Сінгапурі.

Світові ціни на нафту були волатильними через жорсткішу перспективу пропозиції після санкцій проти Росії, другого за величиною експортера нафти у світі і ключового європейського постачальника, після її вторгнення в Україну.

Тим не менш, слабкі глобальні економічні перспективи та постійні блокування Covid-19 в Китаї, які завдали шкоди попиту в найбільшому у світі імпортері сирої нафти, чинять тиск на ціни.

Що стосується пропозиції, то Організація країн-експортерів нафти і її союзники, відомі як ОПЕК+, видобули в березні на 1,45 млн барелів на добу нижче своїх цільових показників, оскільки видобуток в Росії почав знижуватися після санкцій, введених Заходом.

Згідно з вторинними джерелами, в березні Росія виробляла приблизно на 300 тисяч барелів на добу нижче свого цільового показника в 10,018 млн барелів на добу, йдеться в звіті.

Інші перебої додали проблем з поставками. Національна нафтова корпорація Лівії оголосила у вівторок про форс-мажор в нафтовому порту Брега, заявивши, що не може виконати свої зобов'язання перед ринком нафти.

Запаси сирої нафти в Сполучених Штатах минулого тижня впали на 4,5 млн барелів, згідно з джерелами на ринку з посиланням на дані Американського інституту нафти на тлі очікувань збільшення запасів.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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