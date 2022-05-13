Нефть дорожает из-за перспектив эмбарго ЕС против России

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,7%, до 109,26 долларов за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть WTI выросли на 1,5% до 107,68 долларов за баррель.

Тем не менее, оба эталонных контракта на пути к снижению за неделю: Brent должна упасть почти на 3%, а WTI - почти на 2%.

Рынок продолжает подталкивать перспектива запрета Европейского союза на российскую нефть, что приведет к сокращению предложения, и опасения по поводу неустойчивого мирового спроса.

Инфляция и агрессивное повышение ставок привели к тому, что доллар США достиг 20-летнего максимума, что ограничило рост цен на нефть, поскольку более сильный доллар делает нефть более дорогой при покупке в других валютах.

Аналитики, однако, по-прежнему сосредотачиваются на перспективе запрета Европейского Союза на российскую нефть после того, как на этой неделе Москва ввела санкции против европейских подразделений государственного "Газпрома" и после того, как Украина остановила ключевой маршрут транзита газа.

"Поскольку цены на природный газ в Европе стремительно растут, неизбежен некоторый переток в нефть", - отмечает в записке старший рыночный аналитик OANDA Джеффри Халли.

По его словам, эскалация запретов со стороны России, вероятно, отразится на росте цен на нефть.

В отчете Международного энергетического агентства, опубликованном в четверг, подчеркивается противоречивость рыночных факторов: рост добычи нефти на Ближнем Востоке и в США, а также замедление роста спроса, как ожидается, "отразят острый дефицит предложения на фоне усугубляющихся перебоев с поставками из России".

Агентство заявило, что с июля добыча в России упадет почти на 3 млн баррелей в сутки, или примерно в три раза больше, чем в настоящее время, если санкции за войну с Украиной будут расширены или если они будут сдерживать дальнейшие покупки.