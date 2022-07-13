Нефть снова дорожает после падения ниже 100 долларов за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,2% до 99,73 доллара за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 0,1%, до 95,94 долларов.

Во вторник инвесторы продавали нефтяные позиции из-за опасений, что агрессивное повышение процентных ставок для сдерживания инфляции спровоцирует экономический спад, который ударит по спросу на нефть.

Еще одна проблема заключается в том, что повышение процентной ставки в США в ответ на высокую инфляцию подтолкнет доллар вверх, что также подорвет цены на нефть.

"Затянувшиеся опасения рецессии продолжают поражать рынок, в то время как сила доллара и вспышка случаев COVID в некоторых частях Китая, безусловно, не помогают", - сказал Уоррен Паттерсон, глава отдела стратегии сырьевых товаров в ING.

Стивен Иннес, управляющий партнер SPI Asset Management, указал на ожидаемый выпуск горячих данных по индексу потребительских цен в США в среду. Экономисты, опрошенные агентством Reuters, ожидают, что цифры покажут, что инфляция в США ускорилась до 1,1% в месяц и 8,8% в год.

Возобновленные ограничения на поездки из-за COVID-19 в Китае также повлияли на рынок.

Во вторник индекс доллара, который отслеживает валюту по отношению к корзине из шести валют, также вырос в начале дня до 108,56, самого высокого уровня с октября 2002 года.

Нефть обычно оценивается в долларах США, поэтому более сильный доллар делает сырье более дорогим для держателей других валют, оказывая понижательное давление на спрос и его цену в долларах.

Тем временем рынок внимательно следит за визитом президента США Джо Байдена на Ближний Восток, где он, как ожидается, попросит Саудовскую Аравию и других производителей нефти в Персидском заливе увеличить добычу нефти, чтобы помочь стабилизировать цены.

В ежемесячном отчете, опубликованном во вторник, ОПЕК ожидает, что мировой спрос на нефть вырастет в 2023 году и рынок останется напряженным. По его оценкам, в 2023 году от его членов потребуется дополнительно 900 тысяч баррелей в сутки нефти, начиная с 2022 года, чтобы сбалансировать рынок.