Нефть дорожает из-за ослабления доллара

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли 0,64% до 113,27 долларов за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть (WTI) выросли на 53 цента, или 0,48%, до 110,76 долларов за баррель, добавив к небольшому росту на прошлой неделе.

"Цены на нефть поддерживаются, поскольку рынки бензина остаются напряженными на фоне устойчивого спроса в преддверии пикового автомобильного сезона в США", - сказал управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.

Пик сезона вождения в США традиционно начинается в выходные дни Дня памяти в конце мая и заканчивается в День труда в сентябре.

Аналитики говорят, что, несмотря на опасения по поводу резкого роста цен на топливо, которое может повлиять на спрос, данные о мобильности от TomTom и Google за последние недели выросли, показывая, что в таких местах, как Соединенные Штаты, на дорогах находится больше людей.

Ослабление доллара США также привело к росту цен на нефть в понедельник, поскольку это делает нефть дешевле для покупателей, владеющих другими валютами.

Однако рост рынка был ограничен опасениями по поводу усилий Китая по подавлению COVID с помощью блокировок, даже несмотря на то, что Шанхай должен открыться 1 июня.

Неспособность Европейского союза прийти к окончательному соглашению о запрете на российскую нефть в связи с ее вторжением в Украину, также остановила рост цен на нефть.