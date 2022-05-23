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Нефть дорожает из-за ослабления доллара

Фото: Цены на нефть растут из-за ослабления доллара (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть выросли в понедельник, 23 мая, благодаря спросу на топливо в США, ограниченному предложению и ослабленному доллару США. Неспособность ЕС ввести эмбарго на российскую нефть сдерживает рост.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли 0,64% до 113,27 долларов за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть (WTI) выросли на 53 цента, или 0,48%, до 110,76 долларов за баррель, добавив к небольшому росту на прошлой неделе.

"Цены на нефть поддерживаются, поскольку рынки бензина остаются напряженными на фоне устойчивого спроса в преддверии пикового автомобильного сезона в США", - сказал управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.

Пик сезона вождения в США традиционно начинается в выходные дни Дня памяти в конце мая и заканчивается в День труда в сентябре.

Аналитики говорят, что, несмотря на опасения по поводу резкого роста цен на топливо, которое может повлиять на спрос, данные о мобильности от TomTom и Google за последние недели выросли, показывая, что в таких местах, как Соединенные Штаты, на дорогах находится больше людей.

Ослабление доллара США также привело к росту цен на нефть в понедельник, поскольку это делает нефть дешевле для покупателей, владеющих другими валютами.

Однако рост рынка был ограничен опасениями по поводу усилий Китая по подавлению COVID с помощью блокировок, даже несмотря на то, что Шанхай должен открыться 1 июня.

Неспособность Европейского союза прийти к окончательному соглашению о запрете на российскую нефть в связи с ее вторжением в Украину, также остановила рост цен на нефть.

Как сообщало РБК-Украина, вице-президент Европарламента Катарина Барли призвала принять решение о запланированном нефтяном эмбарго Евросоюза против России без участия Венгрии.

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Нефть