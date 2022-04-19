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Нефть дорожает из-за ограниченности предложения на рынке

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Токио, Вторник 19 апреля 2022 08:25
Нефть дорожает из-за ограниченности предложения на рынке Фото: цены на нефть растут 19 апреля из-за ограниченности предложения (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть выросли во вторник, 19 апреля, так как инвесторы были обеспокоены ограниченным предложением на мировом рынке. Ливия была вынуждена приостановить часть экспорта, и все больше стран запрещают поставки из России после вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,5% до 113,77 долларов за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть WTI выросли на 0,3%, до 108,54 долларов за баррель.

Рост был ограничен долларом, торгующимся на новом двухлетнем максимуме. Укрепление доллара наносит ущерб покупателям нефти, держащим другие валюты.

Оба эталонных контракта выросли более чем на 1% на предыдущей сессии после достижения самого высокого уровня с 28 марта политическим кризисом в Ливии. Страна заявила, что не может доставлять нефть со своего крупнейшего нефтяного месторождения, и закрыла еще одно месторождение из-за политических протестов.

"Отключения электроэнергии в Ливии усугубили обеспокоенность по поводу нехватки глобальных поставок, а украинский кризис затянулся, компенсируя озабоченность по поводу замедления спроса в Китае", - сказал Аджай Кедиа, директор энергетической консалтинговой компании Kedia Commodities.

Тем временем возможность запрета ЕС на российскую нефть за ее вторжение в Украину продолжает держать рынок в напряжении. Во вторник Украина заявила, что Россия начала ожидаемое новое наступление на востоке страны

"Настроение рынка поддержало заявление российского министра о том, что увеличение числа стран, запрещающих импорт российской нефти, будет означать, что цены на нефть превысят исторический максимум", - отмечают аналитики ANZ Research.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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