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Нафта дорожчає через обмеженість пропозиції на ринку

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Токіо, Вівторок 19 квітня 2022 08:25
Нафта дорожчає через обмеженість пропозиції на ринку Фото: ціни на нафту ростуть 19 квітня через обмеженість пропозиції (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту зросли у вівторок, 19 квітня, так як інвестори були стурбовані обмеженою пропозицією на світовому ринку. Лівія була змушена призупинити частину експорту, і все більше країн забороняють поставки з Росії після вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 0,5% до 113,77 доларів за барель, в той час як ф'ючерси на американську нафту WTI виросли на 0,3%, до 108,54 доларів за барель.

Зростання було обмежене доларом, що торгується на новому дворічному максимумі. Зміцнення долара завдає шкоди покупцям нафти, які тримають інші валюти.

Обидва еталонні контракти зросли більш ніж на 1% на попередній сесії після досягнення найвищого рівня з 28 березня політичною кризою в Лівії. Країна заявила, що не може доставляти нафту зі свого найбільшого нафтового родовища, і закрила ще одне родовище через політичні протести.

"Відключення електроенергії в Лівії посилили стурбованість з приводу браку глобальних поставок, а українська криза затягнулася, компенсуючи заклопотаність з приводу уповільнення попиту в Китаї", - сказав Аджай Кедіа, директор енергетичної консалтингової компанії Kedia Commodities.

Тим часом можливість заборони ЄС на російську нафту за її вторгнення в Україну продовжує тримати ринок у напрузі. У вівторок Україна заявила, що Росія почала очікуваний новий наступ на сході країни

"Настрій ринку підтримав заяву російського міністра про те, що збільшення числа країн, що забороняють імпорт російської нафти, означатиме, що ціни на нафту перевищать історичний максимум", - відзначають аналітики ANZ Research.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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