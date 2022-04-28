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Нефть дешевеет из-за сокращения спроса

Фото: Цены на нефть снижаются 28 апреля из-за сокращения спроса (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть упали в четверг, 28 апреля, поскольку инвесторы сохраняют осторожность в отношении снижения спроса на топливо в Китае, крупнейшем в мире импортере нефти, из-за ограничений, связанных с COVID-19. Аналитики также отмечают замедление глобального спроса из-за войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,41%, до 103,84 долларов за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate упали на 1,36%, до 100,63 долларов за баррель.

Оба контракта подорожали более чем на 30 центов на предыдущей сессии из-за продолжающихся опасений по поводу дефицита предложения во всем мире и очередного сокращения запасов дистиллятов и бензина в США.

"Локдаун в Китае остается в центре внимания и является основным фактором, препятствующим росту цен", - сказал Стивен Иннес, управляющий партнер SPI Asset Management.

Аналитики также отмечают, что замедление глобального роста из-за более высоких цен на сырьевые товары и эскалация войны России против Украины могут еще больше усилить опасения по поводу спроса на нефть.

Инвесторы пытаются сбалансировать опасения по поводу предложения и спроса в связи с перебоями в добыче российской нефти и газа и ухудшением перспектив мировой экономики, сказал Аджай Кедиа, директор энергетической консалтинговой компании Kedia Advisory.

Согласно опросу Reuters более 500 экономистов, мировая экономика будет расти медленнее, чем прогнозировалось три месяца назад.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Нефть