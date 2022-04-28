Нефть дешевеет из-за сокращения спроса

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,41%, до 103,84 долларов за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate упали на 1,36%, до 100,63 долларов за баррель.

Оба контракта подорожали более чем на 30 центов на предыдущей сессии из-за продолжающихся опасений по поводу дефицита предложения во всем мире и очередного сокращения запасов дистиллятов и бензина в США.

"Локдаун в Китае остается в центре внимания и является основным фактором, препятствующим росту цен", - сказал Стивен Иннес, управляющий партнер SPI Asset Management.

Аналитики также отмечают, что замедление глобального роста из-за более высоких цен на сырьевые товары и эскалация войны России против Украины могут еще больше усилить опасения по поводу спроса на нефть.

Инвесторы пытаются сбалансировать опасения по поводу предложения и спроса в связи с перебоями в добыче российской нефти и газа и ухудшением перспектив мировой экономики, сказал Аджай Кедиа, директор энергетической консалтинговой компании Kedia Advisory.

Согласно опросу Reuters более 500 экономистов, мировая экономика будет расти медленнее, чем прогнозировалось три месяца назад.